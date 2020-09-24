Украина

Экс-защитник Динамо повесил бутсы на гвоздь.

Бывший крайний защитник Динамо Данило Силва принял решение завершить карьеру, сообщает официальный сайт Лос-Анжелеса, который стал последним клубом бразильца.

Напомним, 33-летний футболист провел в составе киевлян семь лет — с 2010 по 2017 — и за этот период дважды становился чемпионом Украины, два обладателем Кубка и один раз завоевал Суперкубок.

Суммарно, Силва провел за Динамо 219 поединков, в которых забил три гола и отдал 20 результативных передач.

Ранее бразилец заявлял, что, выступая за "бело-синих", мог стать игроком сборной Украины.