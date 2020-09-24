Украина

Португальский специалист выиграл с "горняками" чемпионат Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы.

Матч второго тура Премьер-лиги против Руха (1:1) стал юбилейным, 50-м во главе Шахтера для главного тренера "горняков" Луиша Каштру, подсчитал официальный сайт клуба.

В 50 играх при португальце Шахтер одержал 32 победы, 10 раз сыграл вничью и восемь раз уходил с поля побежденным. Разница мячей – 111:61 в пользу "оранжево-черных".

До Шахтера Луиш Каштру тренировал Порту, Риу Аве, Шавеш и Виторию Гимарайнш, из которой летом 2019 и перешел в Шахтер. У руля "горняков" португалец завоевал свой первый трофей в карьере, выиграв чемпионат Украины. Также он дошел до полуфинала Лиги Европы, где команда уступила Интеру 0:5.