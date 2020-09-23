Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.
фото ФК Шахтер
23 сентября 2020, 23:07
Шахтер в перенесенном матче второго тура Премьер-лиги разошелся миром с Рухом — 1:1. Сначала мяч в свои ворота отправил Тарас Степаненко, но затем вышедший вместо травмировавшегося Евгения Коноплянки Марлос сравнял счет.
Рух — Шахтер 1:1
Голы: Степаненко, 48 (авт.) — Марлос, 67
Рух: Бандура — Копина, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер (Заставный, 72) — Мысык (Б. Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук — Кухаревич (Кондарков, 59).
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко — Маркос Антонио (Степаненко, 46), Алан Патрик — Тете (Соломон, 46), Тайсон, Коноплянка (Марлос, 28) — Мораес.
Предупреждения: Брикнер, Кухарук, Кухаревич, Мартынюк, Глига, Б. Бойчук, Дуць — Бондарь, Алан Патрик, Степаненко
На 48-й минуте удален Валерий Бондарь (Шахтер) (повторное предупреждение).