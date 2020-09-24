Хавбек Руха высказался о победе над действующим чемпионом Украины.
Ростислав Русин, ФК Рух
24 сентября 2020, 21:14
Рух сенсационно сыграл вничью с Шахтером в рамках второго тура украинской Премьер-лиги. Полузащитник львовской команды Ростислав Русин поделился эмоциями от результата данного поединка.
"Была очень тяжелая игра. Считаю, могли и победить, ведь мы создали больше моментов, чем соперник. К игре готовились в обычном режиме. Очень важно, что заработали первый зачетный пункт в чемпионате. Все довольны".
"Президент после матча зашел в раздевалку, всех похвалил. Все вместе радовались этому результату", — приводит слова Русина официальный сайт Руха.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор поединка между Рухом и Шахтером вы можете на Football.ua.