Украина

Вашему вниманию обзор матча четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Динамо уверенно обыграло оставшийся в меньшинстве Минай, а во втором матче кряду в столице Украины коллектив Василия Кобина пропустил три и более мячей в свои ворота (4:0).

В следующем туре Динамо сыграет против Зари, а Минай — против Ингульца.

Обзор матча:

Минай — Динамо 0:4

Голы: Андриевский, 36, Цыганков, 40, Вербич, 59, Матич, 68 (авт.)



На 15-й минуте Беньямин Вербич не забил пенальти (вратарь).



Минай: Попович — Лопыренок, Матич, Павлиш — Меличенко (Шемми, 75), Ткачук, Пиняшко (Кныш, 67), Сакив — Кожанов (Маткобожик, 20), Шиндер (Ахмедзаде, 75), Нуриев (Шпак, 67).



Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 74), Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46) — Цыганков (Цитаишвили, 63), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Вербич — Супряга (Соль, 46).



Предупреждения: Павлиш, Меличенко, Лопыренок, Ахмедзаде — Забарный



На 14-й минуте удален Дмитрий Павлиш (Минай) (грубое нарушение).