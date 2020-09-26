Украина

Коллектив Владимира Шарана завершил свою серию из двух поражений, а также продлил полосу неудач соперников до четырех поединков (4:1).

Отсутствие необходимости представлять Украину на международной арене не особо помогло коллективу Владимира Шарана удачно стартовать в новом сезоне. Александрия в первом туре легко справилась с Мариуполем (4:1), но затем выдала серию из двух проигранных матчей. Однако календарь подготовил для "полиграфов" еще одну возможность вернуться на победную тропу — домашний матч против терпящего бедствие днепровского Днепра-1.

На три неудачных игры хватило терпения у руководства спортивного клуба, после чего была оформлена первая тренерская отставка сезона Украинской Премьер-лиги. Дмитрий Михайленко не смог настроить своих подопечных должным образом, после чего кресло рулевого было передано в распоряжение небезызвестного украинскому болельщику Игора Йовичевича. Операция "Make Карпаты great again" оказалась для сербского специалиста неудачной, но шанс попробовать себя во главе более финансово стабильного клуба было грех не принять.

У Александрии не все в порядке с регулярным обновлением состава, и в этом сезоне это заметно было как никогда. Команда Шарана словно уперлась в свой потолок возможностей, поэтому в двух последних матчах теряла задор, стоило только пропустить случайный гол. В первую очередь, от этого пострадала позиция клуба из Кировоградской области в турнирной таблице, а уже потом и по судьбе главного тренера начали появляться определенные вопросы. Ситуацию надо было исправлять обеим командам в срочном порядке.

Шаран использовал недельную паузу между поединками национального первенства для перехода на схему с двумя нападающими. Во всяком случае, именно в таком стиле Александрия стартовала в отчетном поединке. И это дало результат! Уже на третьей минуте удачное включение Безбородько под передачу по правому флангу завершилось неожиданным для Сарнавского результативным ударом в ближний угол. Отметить в этом эпизоде стоит также и действия Дугласа, который проиграл сопернику позиционную и скоростную борьбу.

Уже через пару минут центральный защитник Днепра-1 вновь стал причиной для беспокойства своих партнеров. Очередной простой на вид заброс во владения гостей завершился необходимостью для голкипера отражать последовательные удары Третьякова и Ситало. Сарнавский справился, но Шаран на весь стадион над команду своим подопечным агрессивно играть именно против Дугласа.

"Полиграфы" вполне могли продолжать нагнетать у чужих ворот, однако стали жертвами случайных повреждений у своих игроков. Первым покинул пределы поля Безбородько, а на исходе первого получаса игрового времени вслед за ним отправился и Гордиенко. Что характерно, Шаран в своих заменах не был намерен отходить от схемы с двумя нападающими, поэтому атакующую Александрию удалось наблюдать и в дальнейшем.

Помог отличиться вторым забитым мячом в этом матче хозяевам эпизод с участием арбитра. Крайне спорная фиксация фола у штрафной Днепра-1 со стороны Батагова произошла, но точный удар со стандарта от Третьякова от этого не стал менее эффектным. Отставание в два мяча сформировалось для гостей перед уходом на перерыв, и точно нельзя было утверждать, что оно было несправедливым. Йовичевич попытался перестроить команду на 4-1-4-1 в предельно сжатые сроки, но даже мало-мальски работающие в прошлых матчах связки у СК при этом были разрушены.

Во втором тайме проблем у гостей меньше не стало. В бой был брошен Сергей Булеца сразу после перерыва, однако его появление на футбольном поле эффекта не принесло. Днепр-1 все также продолжал неуверенно играть в своей штрафной, поэтому не удивительно, что двумя пропущенными голами не ограничился. Замыкая отскок мяча от левой штанги, после удара Банады, на дальний угол вратарской Лучкевич попал в корпус Сватка, рикошет от которого пришелся в сетку ворот. Игрок Александрии не смирился с отсутствием авторства гола для себя, и через восемь минут выдал роскошный удар с правого фланга штрафной под дальнюю штангу, который окончательно снял все вопросы в поединке.

Лишь после этого избиения гостям был передан мяч под контроль, и они даже сумели сообразить неплохой гол в одной из своих атак. Билык последовал неудачному примеру Сарнавского, пропустив в ближний угол дальний удар с правого фланга от Адамюка. В дальнейшем, Днепр-1 продолжил набивать статистику, в частности — по ударам в створ, дабы немного сгладить картину. Однако зрителя было сложно обмануть — фиаско в дебютном матче для Йовичевича. За три дня команду точно нельзя собрать.

В следующем туре Александрии предстоит сыграть гостевой поединок против донецкого Олимпика, который пройдет на фоне домашнего матча в рамках 1/16 финала Кубка Украины против Ингульца посреди недели. Днепр-1 также примет участие на данной стадии национального Кубка, сыграв в гостях у Горняка-Спорт, после чего начнет очередную серию матчей на "Днепр-Арене" поединком против полтавской Ворсклы.— Днепр-1 4:1Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60 (авт.), Лучкевич, 68 — Адамюк, 78Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Лучкевич (Мышенко, 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34), Третьяков — Безбородько (Устименко, 15, Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82).Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов (Булеца, 46) — Тейлор (Назаренко, 65), Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89), Цуриков — Довбик (Чичиков, 71).Предупреждения: Ситало, Банада — Дубинчак, Адамюк, Цуриков, Сваток.