Украина

Тренер Александрии прокомментировал победу над Днепром-1.

В четвертом туре Премьер-лиги Александрия расправилась с Днепром-1 (4:1) в дебютном для тренера соперника Игоря Йовичевича матче.

"Хотел поздравить наших болельщиков, потому что заждались победы. Также поздравляю нашего президента Сергея Анатольевича, который делает все возможное, чтобы люди радовались после игры. У нас, конечно, тоже в раздевалке после игры было отличное настроение", — заявил Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.

"Это главное. Потому что ситуация была сложная, после двух поражений очень хотели обыграть сильного соперника, ведь команда собрана очень серьезная. Мы знаем, сколько вложили в эту команду, в этих игроков во время межсезонья. Появилось довольно много квалифицированных игроков. Мы настраивались".

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"Конечно, тренер пришел новый. Мы его прекрасно знаем по работе с Карпатами. Мы хотели навязать свою игру. Кому-то она может не нравиться, но главное, что мы уверенно победили. Мы играли с двумя нападающими, поменяли тактическую схему и пытались больше действовать вперед. Хотели быть агрессивнее в атаке по сравнению с теми матчами, в которых не могли забить. Сегодня хотелось забить для уверенности и, конечно же, победить".

Александрия после четырех туров УПЛ занимает четвертое место с шестью очками. Следующую игру команда проведет против Ингульца 30 сентября в третьем круге Кубка Украины.