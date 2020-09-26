Вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Фото: ФК Александрия
26 сентября 2020, 22:20
В рамках четвертого тура чемпионата Украины Александрия дома разгромила Днепр-1.
Отметим, что днепровским клубом руководил Игор Йовичевич. Для хорвата эта встреча стала дебютной во главе коллектива.
Обзор матча:
Александрия — Днепр-1 4:1
Голы: Безбородько, 3, Третьяков, 37, Сваток, 60 (авт.), Лучкевич, 68 — Адамюк, 78
Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Лучкевич (Мышенко, 82), Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34), Третьяков — Безбородько (Устименко, 15, Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82).
Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов (Булеца, 46) — Тейлор (Назаренко, 65), Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89), Цуриков — Довбик (Чичиков, 71).
Предупреждения: Ситало, Банада — Дубинчак, Адамюк, Цуриков, Сваток.