Украина

Хавбек азовцев прокомментировал поединок с Ворсклой в четвертом туре УПЛ.

Мариуполь в Полтаве сыграл вничью с Ворсклой (0:0). Хавбек азовцев Артем Бондаренко считает, что выиграть могла любая команда.

"У нас есть задача побеждать в каждом матче. Это нормально – в футболе все хотят побеждать. Сегодня было много эмоций и шансы выиграть могли и мы, и Ворскла. Так бывает", — цитирует Бондаренко официальный сайт Мариуполя со ссылкой на ТК Футбол 1/2/3.

"В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы правильно распорядиться мячом и забить гол. Но не получилось. В конце второго тайма пошли эмоции, нервы, у нас игрока удалили. Поэтому в первом тайме мы были ближе к победе, во втором — Ворскла. Результат закономерен".

Мариуполь занимает промежуточное третье место в турнирной таблице, набрав семь очков в четырех турах. Следующий поединок команда проведет против Виктории в третьем круге Кубка Украины 30 сентября.