Украина

Опытный форвард отличился в воротах Львова.

Нападающий Александр Гладкий отличился дебютными голами в составе Зари в матче 4-го тура УПЛ против Львова.

Опытный футболист забил дважды на 33-й и 37-й минутах и увеличил преимущество луганчан до пяти мячей. Благодаря этому дублю форвард вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины с 86 голами, обойдя Тимерлана Гусейнова.

Напомним, Гладкий присоединился к Заре в начале сентября, подписав с клубом годичный контракт.

После 65-й минуты Заря лидирует со счетом 5:0. Следить за событиями поединка может в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.