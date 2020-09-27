Украина

Луиш Каштру объяснил отсутствие израильского футболиста в заявке на матч четвертого тура УПЛ.

Шахтер добыл непростую победу над Олимпиком в поединке четвертого тура украинской Премьер-лиге благодаря голам Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса (2:0).

Большое удивление вызвало отсутствие полузащитника Манора Соломона в заявке "горняков" на минувшую встречу, однако главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции объяснил свое решение.

По словам португальского специалиста, Соломон пропустил матч с Олимпиком по религиозным причинам. С 27 сентября по 28 сентября еврейский народ празднует Йом-кипур. Во время этого религиозного праздника нельзя работать.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Олимпик вы можете на Football.ua.