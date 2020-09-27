Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Мораес забивает гол, ФК Шахтер
27 сентября 2020, 19:39
Шахтер одержал победу над Олимпиком со счетом 2:0 в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Голами в составе "горняков" отличились Виктор Коваленко и Жуниор Мораес.
Стоит отметить, что в конце первого тайма полузащитник хозяев Алан Патрик не реализовал пенальти.
Шахтер — Олимпик 2:0
Голы: Коваленко, 64, Мораес, 66.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос (Тете, 90), Коваленко (Маркос Антонио, 76), Тайсон — Мораес (Фернандо, 81).
Олимпик: Кичак — Зотько, Цымбалюк, Снурницын — Пасич (Ксенз, 80), Бабенко, Политыло (Завийский, 90), Лебеденко — Бенито (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 73), Тейшейра (Чогадзе, 73).
Предупреждения: Мораес, Матвиенко, Маркос Антонио — Снурницын, Бабенко.