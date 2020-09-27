Украина

Наставник "сине-золотых" прокомментировал поражение львовян.

Тренер Львова Владимир Вадим Деонас поделился своим мнением о разгромном поражении команды в домашнем матче с Зарей (0:5).

Стоит отметить, что именно Деонас вывел команду на поле вместе главного тренера Георгия Цецадзе, который не присутствовал на стадионе.

"Хотел бы попросить прощения у всех болельщиков, людей, которые пришли поддержать нашу команду на стадион. Но мы будем работать, совершенствовать наш футбол. Во втором тайме, как по мне, была игра лучше. Будем стремиться к позитивным результатам.

Вся команда старалась дать отпор и бой сопернику. Сегодня, к сожалению, не получилось оправдать надежды. Будем стараться в будущем этих ошибок не допускать.

Мы готовились к Заре как к сильной команде. Не смотря на неудачный старт сезона, игра с Шахтером дала понять, что луганчане не собираются оставаться в конце турнирной таблицы. Мы готовились, но, видимо, недостаточно тщательно изучили соперника.

Львовские команды всегда отличались мастерством и характером, бойцовскими качествами. Но это футбол, тут нужно только играть и до этого нам нужно немного дойти. Я считаю, что должна быть стабильность в игре клуба. У нас есть система, есть план и мы будем стараться его придерживаться", – приводит слова Деонаса официальный сайт Зари.