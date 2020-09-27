Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

Заря одержала разгромную победу на выезде над Львовом в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Счет в поединке открыл Владлен Юрченко, а позже по дублю в составе луганчан оформили Артем Громов и Александр Гладкий.

Стоит отметить, что благодаря этим голам Гладкий вошел в топ-10 бомбардиров в истории чемпионата Украины.



Львов — Заря 0:5

Голы: Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37.

ПФК Львов: Львов: Литовченко — Клименчук, Кравчук, Челич — Комарец (Грисьо, 51), Айнсалу, Борзенко (Романчук, 58), Шина — Кошман (Велвес, 73) — Ныч (Казлаускас, 58), Филипе.

Заря: Шевченко (Василь, 46) — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко, Иванисеня (Цвек, 46), Кабаев, Кочергин (Назарина, 60) — Громов (Хомченовский, 75), Гладкий.

Предупреждения: Клименчук, Грисьо — Кабаев, Фаворов, Цвек, Вернидуб.