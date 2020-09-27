Украина

Наставник Зари высказался о победе над Львовом в матче УПЛ.

Заря добыла разгромную победу над Львовом в поединке четвертого тура английской Премьер-лиги (5:0). Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник поделился эмоциями от положительного результата этой игры.

"Могу подчеркнуть, что выездные игры во Львове были для нас трудны. Вспомним прошлогоднюю игру, при таких погодных условиях".

"Команда старалась сегодня. План был – забить быстрый гол, с этим справились. Вышло даже забить дважды в начале матча. Обрели уверенность, и стали показывать тот футбол, который любим. Большой комплимент агрономам, при такой погоде поле было в отличном состоянии".

"Команда приехала с настроем, и заслужено выиграла. Расстраивает тот факт, что во втором тайме получили ненужные жёлтые карточки. Но это говорит о том, что команда соперника стала активно атаковать. Думаю, что эта победа нам только придала уверенности".

"В перерыве добавил мотивации. Сказал, чтобы старались не пропустить, не получать ненужные жёлтые карточки, но, к сожалению, не без этого сегодня. Дали игровое время ребятам, которые по тем или иным причинам пропустили некоторое время. С учётом корректировок игра меняется. Но мы довольны результатом. Хочу пожелать удачи Львову в следующих матчах чемпионата".

"Дубль Гладкого? Мы для этого и подписывали с ним контракт. Он достаточно опытный. Есть техника, чувство игры, хорошее сотрудничество с остальными игроками. Нам нравится его игра. Те два гола, которые он забил – нам помогли", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Львов — Заря вы можете на Football.ua