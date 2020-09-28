Украина

Президент Динамо высказался о работе Мирчи Луческу и возможных усилениях в трансферное окно.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, что ему нравится в команде при работе Мирчи Луческу на посту главного тренера. Также функционер не обошел стороной возможные подписания в текущее трансферное окно и будущее полузащитника Дениса Гармаша.

"Мне нравится прежде всего дисциплина на поле. Если она есть, будут и результаты, голы и игра. Видно, что у нас дисциплина уже налажена".

"Если попадем в Лигу чемпионов, Луческу может захотеть усилиться новыми футболистами. Все-таки у нас много молодых игроков. Я бы не говорил, что у нас игра супер, но тренерский штаб работает, поэтому даже при счете 4:0 он требует от игроков выполнения установки".

"По Гармашу мы будем все решать после Гента. Сейчас все мы нацелены только на этот матч. Мы каждый год пытаемся выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Все попытки были неудачными. Надеюсь, четвертая будет удачной", — заявил Суркис в эфире программы Великий футбол.

Напомним, по итогам четырех туров УПЛ Динамо возглавляет турнирную таблицу с 10 очками в своем активе. Киевскому клубу не удавалось подняться на первую строчку с августа 2018 года.