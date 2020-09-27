Киевляне оказались во главе турнирной таблицы по итогам четырех туров.
Динамо празднует победу над Минаем, ФК Динамо
27 сентября 2020, 20:41
Динамо возглавило турнирную таблицу украинской Премьер-лиги после четырех туров этого сезона.
Уверенная победа над Минаем (4:0) в этот уикенд позволила киевлянам набрать 10 очков и по дополнительным показателям опередить Ворсклу.
Стоит отметить, что Динамо вернулось на вершину таблицы УПЛ впервые с августа 2018 года. Тогда "бело-синие" опередили Шахтер на один пункт по итогам шести туров.
В матче 5-го тура УПЛ Динамо предстоит провести домашнюю встречу с Зарей, которая идет на 9-й строчке.