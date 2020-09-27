Украина

Киевляне оказались во главе турнирной таблицы по итогам четырех туров.

Динамо возглавило турнирную таблицу украинской Премьер-лиги после четырех туров этого сезона.

Уверенная победа над Минаем (4:0) в этот уикенд позволила киевлянам набрать 10 очков и по дополнительным показателям опередить Ворсклу.

Стоит отметить, что Динамо вернулось на вершину таблицы УПЛ впервые с августа 2018 года. Тогда "бело-синие" опередили Шахтер на один пункт по итогам шести туров.

В матче 5-го тура УПЛ Динамо предстоит провести домашнюю встречу с Зарей, которая идет на 9-й строчке.