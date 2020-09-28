Украина

Голкипер отреагировал на победу в матче УПЛ.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал матч украинской Премьер-лиги против Олимпика (2:0).

"Возвращаем привычку побеждать. Хорошая работа, парни. Футбол – это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках.

Футбол – это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол – это про команду. Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь и мы идем за очередным чемпионством вместе", — написал Пятов в своем Instagram.

Ранее свою оценку прошедшему поединку дал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.