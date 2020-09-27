Украина

Португалец прокомментировал успех команды в донецком дерби.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о победе над Олимпиком (2:0)в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мы всегда доверяли Виктору Коваленко. В прошлом сезоне он провел большое количество поединков. Это очень ценный футболист, который дает очень хорошую динамику в центре. Я очень доволен его продуктивностью как в матче, так и в тренировках. Коваленко в прошлом сезоне провел много поединков и будет продолжать так же. Я понимаю: когда игрок забивает гол, когда хорошо себя показывает, люди начинают оценивать его. И я также сегодня могу дать хорошую оценку.

Мотивация Тайсона не проблема. Он очень дисциплинирован, очень мотивирован, очень внимателен и очень строг. Он всегда старается добиваться хорошего результата для Шахтера. И все это чувствуется в течение недели по тому, как он работает, как он взаимодействует с партнерами. Я полностью уверен в Тайсоне, как и во всех футболистах нашей команды

Нужно прибавлять всегда и во всех аспектах. Нет ни одной идеальной команды. Все стараются двигаться к идеалу. Важно, чтобы команда всегда была внимательна при обороне и имела достаточную креативность, которая нас характеризует, в атаке. Мы как минимум хотим показать себя так же, как в прошлом сезоне, как максимум – еще лучше.

Мы вместе с администрацией клуба пришли к решению, что продолжаем с теми игроками, которые у нас есть. На данный момент на позиции девятого номера у нас есть три игрока – Фернандо, Мораес и Дентиньо. Эти футболисты очень много работают, и мы в них верим", – приводит слова Каштру официальный сайт клуба.