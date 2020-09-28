В рамках четвертого тура чемпионата Украины Александрия дома разгромила Днепр-1

По итогам тура лучшим тренером стал Александр Шаран. Он получил 4,6 балла из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Днепр-1

Отметим, что Александр Гладкий — лучший игрок четвертого тура УПЛ. 