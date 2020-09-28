Украина 28 сентября 2020, 12:10 Шаран — лучший тренер четвертого тура УПЛ Наставник Александрии стал лучшим по итогам минувшего тура. Владимир Шаран, ФК Александрия 28 сентября 2020, 12:10 В рамках четвертого тура чемпионата Украины Александрия дома разгромила Днепр-1. По итогам тура лучшим тренером стал Александр Шаран. Он получил 4,6 балла из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Днепр-1. Отметим, что Александр Гладкий — лучший игрок четвертого тура УПЛ. Люди Владимир Шаран Команды Александрия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте