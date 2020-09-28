Украина

Возможно, бразилец все-таки станет футболистом киевского клуба.

Бразильский полузащитник Клейтон по-прежнему тренируется на базе киевского Динамо, сообщает Динамомания. Вопрос с его будущим в клубе еще не решен.

Клейтон пребывает в статусе свободного агента с конца июня. Его последним клубом был Атлетико Минейро, а до этого он выступал за Васко Да Гаму, Байю и Коринтианс. Также на его счету четыре гола в шести матчах за сборную Бразилии U-23.

До этого была информация, что Клейтон проходил просмотр в клубе, но не подошел "бело-синим".