Украина

Виктор Скрипник обещал молодому защитнику устроить его в Вердер, чтобы тот остался в Заре.

Левый защитник Богдан Михайличенко в текущее трансферное окно покинул Зарю и отправился за новым вызовом в Бельгию, подписав контракт с самым титулованным клубом страны Андерлехтом.

Впрочем, летом у 23-летнего украинца были и другие варианты продолжения карьеры. Михайличенко мог отправиться в Рейджерс и даже вернуться в киевское Динамо.

"Виктор Анатольевич Скрипник говорил об интересе Вердера. Убеждал, что устроит в Вердер, лишь бы я остался в Заре. Но официальной бумаги от Вердера не было. А вот хорошее предложение от Андерлехта поступило, и от такого нельзя отказываться, если хочешь поиграть в Европе. Был вариант с Рейнджерс, но Андерлехт оказался настойчивее".

"По поводу Шахтера тоже ходили слухи, но без конкретики. Был вариант и в киевское Динамо вернуться. Клубы не договорились. Динамо переговорило с Зарей, но что-то не сложилось", — заявил Богдан Михайличенко в интервью журналу Футбол.

Отметим, что в текущем сезоне за Андерлехт Богдан Михайличенко успел провести уже шесть поединков в рамках чемпионата Бельгии и забить один гол, который пришелся на дебютный матч украинца за новый клуб.