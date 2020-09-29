Украина

Бразильский защитник также поделился мнением о наставнике Шахтера Луише Каштру.

Правый защитник донецкого Шахтера Додо успел поиграть в чемпионате Португалии, где защищал на правах аренды цвета Витории Гимарайнш. 21-летний бразилец рассказал, чем отличается украинская Премьер-лига и португальская Примейра.

"Чемпионат Украины очень сложный: игроки сильны физически, футбол достаточно жесткий. В Португалии чемпионат отличается. Он более открытый, с атакующим футболом. Все команды более-менее равны, не считая пары грандов. Никто не закрывается, как, например, Рух в нашем матче – против такого "автобуса" сложно действовать. В Португалии соперники не боятся открываться, и игра становится интереснее".

Кроме того, Додо высказался о главном тренере Шахтера Луише Каштру, который возглавил команду летом 2019 года вместо Паулу Фонсеки.

"Это тренер и друг с большой буквы. Он сильно верит в свою тактическую схему и передает эту уверенность нам. Помогает советами и в футболе, и в личной жизни, потому что опытен. Он всегда говорит: когда ты тренируешься или играешь, неважно с кем, нужна полная концентрация и настрой, а все, что остается за полем, нужно забыть"

"Каштру очень прибавляет и сам, становится сильнее. Мне нравится с ним работать. Даже когда я не играл, он давал правильные советы и помогал. У нас одна цель – побеждать! Вместе мы сможем этого добиться", — заявил Додо во время онлайн-встречи в сервисе Shakhtar Club.

Напомним, ранее молодой бразилец рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером, несмотря на серьезный интерес со стороны других европейских клубов.