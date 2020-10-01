Украина

Киевляне ведут переговоры по румынскому хавбеку.

Полузащитник Брайтона Тудор Балуцэ попал в сферу интересов Динамо, сообщает в твиттере журналист Эмануэль Рошу.

Киевляне хотят укрепить среднюю линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать румынского хавбека. По информации источника, "бело-синие" уже обратились к руководству английского клуба с предложением по 21-летнему игроку.

Брайтон приобрел Балуцэ у Вииторула в январе 2019-го за 2,9 млн евро. Во второй половине прошлого сезона опорный хавбек выступал на правах аренды в Ден Хааге, где отыграл 4 матча.

Ранее сообщалось, что Динамо согласилось отпустить нападающего Франа Соля в Тенерифе.