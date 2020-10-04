Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Черниговская Десна в рамках 5-го тура на своем поле принимает чемпиона Украины – донецкий Шахтер.

Десна – Шахтер

Воскресенье, 4 октября, 17:00. Стадион имени Юрия Гагарина, Чернигов. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Телетрансляция на телеканале Футбол 1.

Еще один матч, который вполне может претендовать на статус центрального в туре, состоится в Чернигове. Десна постарается в этом поединке навязать борьбу донецкому Шахтеру и разжиться очками в этом поединке.

Черниговской команде в последних матчах против донецкого Шахтера удавалось навязать какую-никакую борьбу, но пока хоть раз завоевать очки в матчах с именитым соперником подопечным Рябоконя не удавалось. Нет уверенности, что и в этом туре Десне удастся это сделать.

Шахтер сейчас мотивирован и не собирается терять очки ни под каким-либо предлогом. Подопечные Каштру прекрасно понимают, что еще одна потеря очков может дать возможность Динамо увеличить разрыв в турнирной таблице.

Наверняка Десна изберет контратакующий вариант ведения игры, а Шахтер большими силами будет стараться найти брешь в оборонительных порядках хозяев поля. Последние встречи между командами получались очень даже результативными. Вполне вероятно, что и в этом поединке болельщики увидят большое количество забитых голов. Не забываем, что в составе Десны есть 2 игрока, которые арендованы у Шахтера Десной – Конопля и Мудрик.

Статистика очных встреч

Всего сыграно матчей: 8 (0 побед Десны, 0 ничьих, 8 побед Шахтера), забитые мячи 6:19.

В УПЛ сыграно: 6 (0 побед Десны, 0 ничьих, 6 побед Шахтера) забитые мячи 4:12.

На поле Десны: 3 (0 побед Десны, 0 ничьих, 3 победы Шахтера) забитые мячи 2:7

На поле Шахтера: 3 (0 побед Десны, 0 ничьих, 3 победы Шахтера) забитые мячи 2:5

Самый результативный матч: Десна – Шахтер 2:4 (2019/20).