Украина

Шахтер отпустил украинского защитника в чемпионат Польши.

Лех на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего защитника донецкого Шахтера Богдана Бутко.

29-летний украинец перешел в польский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца декабря 2020 года. В начале следующей недели Богдан присоединится к новой команде и будет готовиться к матчам, запланированным после перерыва на поединки национальных сборных.

Отметим, что Бутко уже защищал цвета Леха во второй половине прошлого сезона и провел в общей сложности 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. После возвращения из аренды украинский фулбек не провел ни одного поединка за Шахтер.