Украина

Форвард "горняков" рассказал о взаимоотношениях с болельщиками киевского клуба.

Нападающий Жуниор Мораес в 2018 году решился на трансфер из Динамо в донецкий Шахтер, что вызвало большое негодование среди болельщиков киевского клуба. Украинец бразильского происхождения рассказал, как переживал тот период своей карьеры.

"Решение перейти в Шахтер было очень сложным, но могу с полной уверенностью сказать, что оно было лучшим. После этого от болельщиков Динамо мне чаще доставалось, больше в интернете. На улице же никогда проблем не появлялось. Из-за войны Шахтер сейчас базируется в Киеве, у меня никогда не было проблем на улице, в ресторанах или во время шопинга. Я никогда не испытывал недостаток внимания или уважения от фанатов. Наоборот, я по-прежнему чувствую какую-то связь".

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"Однако в интернете мне поступали некоторые угрозы, из-за чего было тяжело. Люди говорили о моей семье, даже когда я полностью разъяснил всю ситуацию: что я не продлил контракт из-за неуважения президента, который не оценил меня по достоинству".

"В Шахтере меня очень хорошо приняли в раздевалке. В то время я уже был знаком со своими одноклубниками, ведь жил с ними по соседству. Поддержка со стороны бразильцев мне очень помогла. Я думаю, что фанаты Шахтера в конечном итоге стали уважать меня, ведь я провел много лет своей карьеры в Украине. После этого все удачно для меня складывалось, и я начал забивать", — приводит слова Мораеса Goal.

Напомним, Шахтер встретится в гостях с Десной в следующем матче, который состоится в воскресенье, четвертого октября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.