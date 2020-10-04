Украина

"Северяне" прервали негативную статистику во встречах с донецким клубом.

В матче 5-го тура УПЛ Десна сыграла вничью с Шахтером со счетом 2:2, пропустив второй гол от соперника лишь в финальном отрезке поединка.

Благодаря этой ничьей подопечные Александрия Рябоконя смогли прервать негативную статистику во встречах с "горняками". Ранее все 8 поединков между командами, включая 6 игр в рамках УПЛ, завершались победами донецкого клуба.

После этого матча Шахтер и Десна делят третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Шахтером и Десной.