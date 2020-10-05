Украина

Румынский защитник близок к подписанию контракта с киевлянами.

Защитник Брайтона Тудор Балуцэ прошел медицинское обследование для перехода в Динамо.

Об этом сообщил президент киевлян Игорь Суркис в эфире программы ПроФутбол. Футболист перейдет в стан Динамо на правах аренды.

Также Игорь Суркис отметил, что это будет последний трансфер Динамо в это окно.

Брайтон приобрел Балуцэ у Вииторула в январе 2019-го за 2,9 млн евро. Во второй половине прошлого сезона опорный хавбек выступал на правах аренды в Ден Хааге, где отыграл 4 матча.