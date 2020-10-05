Украина

Чартерным рейсом из Киева вылетели представители УПЛ, а легионеры присоединятся к ним уже в Париже.

Сборная Украины улетела во Францию на товарищеский матч против местной сборной. Из Борисполя вылетели 10 игроков: динамовцы Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Илья Забарный, а также защитник Десны Ефим Конопля и вратарь Александрии Юрий Панькив, сообщил официальный сайт УАФ.

Все остальные футболисты, которые играют за границей, отправились в Париж регулярными рейсами.

"Бельгийцы" Роман Яремчук, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Богдан Михайличенко приедут поездом из Брюсселя, Андрей Лунин прилетит из Мадрида, Андрей Ярмоленко – из Лондона, Руслан Малиновский – из Милана, Евгений Чеберко – из Вены, а Александр Зубков и Игорь Харатин – из Будапешта.

Заявка сборной Украины на матч с французами выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Георгий Бущан (Динамо), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун (Гент), Ефим Конопля (Десна).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимр Шепелев (все – Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош).

Нападающий: Роман Яремчук (Гент).

Футболисты Шахтера отсутствуют в заявке национальной команды из-за обнаруженного у Тараса Степаненко и Андрея Пятова коронавируса.

Игра Франция – Украина начнется в 22:10 7-го октября на Стад де Франс в Сен-Дени.