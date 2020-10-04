Украина

Два футболиста "горняков" сдали положительные тесты.

Тесты на коронавирус Тараса Степаненко и Андрея Пятова перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными, сообщает официальный сайт "горняков".

Отмечается, что также заражение выявили у двоих сотрудников персонала "оранжево-черных".

"Клубом предприняты все необходимые меры. Шахтер в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", — гласит заявление на официальном сайте клуба.

Напомним, что и Степаненко, и Пятов, играли против Десны в пятом туре чемпионата Украины.

Оба футболиста пропустят октябрьские поединки сборной Украины.

Напомним, национальная команда проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.