Два футболиста "горняков" сдали положительные тесты.
Тесты на коронавирус Тараса Степаненко и Андрея Пятова перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными, сообщает официальный сайт "горняков".
Отмечается, что также заражение выявили у двоих сотрудников персонала "оранжево-черных".
"Клубом предприняты все необходимые меры. Шахтер в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", — гласит заявление на официальном сайте клуба.
Напомним, что и Степаненко, и Пятов, играли против Десны в пятом туре чемпионата Украины.
Оба футболиста пропустят октябрьские поединки сборной Украины.
Напомним, национальная команда проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.
Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.