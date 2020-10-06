Украина

Легендарный форвард киевлян вспомнил о победе команды.

Бывший нападающий Динамо Олег Блохин поделился воспоминаниями о победе над Баварией в Суперкубке Европы, в матчах с которой он забил все три гола.

Киевляне завоевали еврокубковый трофей ровно 45 лет назад, 6 октября 1975 года.

"Мой гол в Мюнхене? Вся наша команда оставалась позади, не успев пересечь центр поля. Я оценил риски: если даже потеряю мяч, контратаки у немцев не получится. В остальном действовал на автомате, принимая решения по мере прохождения соперников. Когда миновал последнего – пробил в угол. Вот, собственно, и все.

Мне кажется, этот гол был одним из лучших в карьере. Но объективную оценку можно дать только со стороны. Ведь я каждый мяч оцениваю еще и с точки зрения сложности. Скажем, в финалах Кубка кубков забивал с серьезными травмами – и от этого голы становились для меня ценнее многократно.

Повлиял ли гол на присуждение Золотого мяча? Ну, вы и о двух голах на Республиканском не забывайте. Тут все в комплексе получилось, мне кажется: первый мяч Баварии экспертов к выбору подтолкнул, а второй и третий лишь подтвердили справедливость решения. Немецкий клуб сплошь из действующих чемпионов мира состоял – кто думал, что Динамо его обыграет", – рассказал Блохин в интервью официальному сайту клуба.