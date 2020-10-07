Украина

"Сине-желтые" проведут спарринг против французской команды.

В рамках подготовки к матчам Лиги наций сборная Украины проведет товарищеский поединок с Францией.

Подопечные Андрея Шевченко находятся во Франции и готовятся к поединку. В этой встрече тренер украинский команды не сможет рассчитывать на 12 футболистов.

В прямом эфире матч между Францией и Украиной покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:10.

Матч Франция – Украина пройдет в среду, 7 октября, в Париже на Стад де Франс. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.