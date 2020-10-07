"Сине-желтые" проведут спарринг против французской команды.
Франция - Украина, Getty Images
07 октября 2020, 08:29
В рамках подготовки к матчам Лиги наций сборная Украины проведет товарищеский поединок с Францией.
Подопечные Андрея Шевченко находятся во Франции и готовятся к поединку. В этой встрече тренер украинский команды не сможет рассчитывать на 12 футболистов.
В прямом эфире матч между Францией и Украиной покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:10.
Матч Франция – Украина пройдет в среду, 7 октября, в Париже на Стад де Франс. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.