Хавбек Десны высказался о ничьей в матче с действующим чемпионом Украины.
Алексей Гуцуляк, ФК Десна Чернигов
06 октября 2020, 13:41
В матче пятого тура украинской Премьер-лиги Десна сыграла вничью с Шахтером со счетом 2:2, пропустив второй гол от соперника лишь в финальном отрезке поединка.
Полузащитник черниговского клуба Алексей Гуцуляк прокомментировал результат встречи, по итогам которой его команда впервые в истории отобрала очки у "горняков".
"Мы знали, что должны делать против Шахтера. Нам тренер все объяснил, как нам нужно играть. Знали, что делать на поле, нам показали их сильные и слабые стороны. Мы сделали все, что от нас требовалось, и результаты пошли в нашу пользу", — заявил Гуцуляк в программе Футбол NEWS.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча между Шахтером и Десной вы можете на Football.ua.