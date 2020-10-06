Украина

Хавбек Десны высказался о ничьей в матче с действующим чемпионом Украины.

В матче пятого тура украинской Премьер-лиги Десна сыграла вничью с Шахтером со счетом 2:2, пропустив второй гол от соперника лишь в финальном отрезке поединка.

Полузащитник черниговского клуба Алексей Гуцуляк прокомментировал результат встречи, по итогам которой его команда впервые в истории отобрала очки у "горняков".

"Мы знали, что должны делать против Шахтера. Нам тренер все объяснил, как нам нужно играть. Знали, что делать на поле, нам показали их сильные и слабые стороны. Мы сделали все, что от нас требовалось, и результаты пошли в нашу пользу", — заявил Гуцуляк в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча между Шахтером и Десной вы можете на Football.ua.