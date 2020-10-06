Украина

Украинец отправится за игровой практикой в клуб из Петрово.

Нападающий Зари Денис Янаков продолжит карьеру в Ингульце. Об этом сообщает официальный сайт луганской команды.

21-летний украинец перешел в клуб из Петрово на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

Напомним, что Янаков стал игроком Зари в нынешнее трансферное окно, перейдя из киевского Динамо, но вингер не сумел закрепиться в стартовом составе луганчан и теперь отправится за игровой практикой в Ингулец.