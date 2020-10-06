Пандемия не обошла стороной команду Владимира Шарана.
Футболисты Александрии, фото ФК Александрия
06 октября 2020, 15:16
Александрия получила результаты тестов на коронавирус, и у нескольких футболистов обнаружили положительный результат. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Точное количество зараженных в стане александрийцев не уточняется, однако команда в полном составе отправилась на самоизоляцию.
Отмечается, что тренерский штаб и персонал Александрии в срочном порядке пройдут дополнительное тестирование, по итогам которого будут приниматься дальнейшие действия клуба.
Напомним, ранее положительные тесты на коронавирус обнаружили у двух игроков Шахтера — Тараса Степаненко и Андрея Пятова, при этом остальные футболисты "горняков" оказались полностью здоровы.