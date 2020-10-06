Украина

Полузащитник сможет снова выступать за киевский клуб.

Центральный полузащитник Динамо Денис Гармаш был внесен в заявку киевлян на сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги. 30-летний игрок получил 19-й номер.

Вторую часть прошлого сезона Гармаш провел в аренде в Ризеспоре. После возвращения из Турции он поддерживал форму с Динамо, но клуб не вносил его в заявку. Командная фотосессия перед сезоном также прошла без Дениса.

Возможно, дозаявка Гармаша означает, что киевляне не станут арендовать у Брайтона румына Тудора Бэлуцэ, который также является центральным полузащитником.

Президент Динамо Игорь Суркис ранее анонсировал, что вопрос с будущим Дениса Гармаша решится после игр против Гента в отборе Лиги чемпионов.