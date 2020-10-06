Украина

Главный тренер сборной Украины прокомментировал предстоящий товарищеский поединок команды.

Андрей Шевченко в матче против Франции не может рассчитывать на 14 футболистов: на шестерых из-за травм и еще на восьмерых – из-за коронавируса.

"Мы сейчас находимся в очень тяжелой ситуации. Еще до начала сбора ряд ведущих игроков получили травмы. В последний момент мы узнали о положительных тестах на COVID-19 двух игроков Шахтера, и все футболисты этой команды ушли на карантин. Кстати, как мы узнали сегодня, у остальных "горняков" негативные тесты. Пришлось довызывать игроков, в том числе некоторых из молодежной сборной. Мы пригласили Панькива в связи с отсутствием Пятова, но уже во Франции два голкипера также сдали положительные тесты — тот же Панькив и Лунин", — цитирует слова Шевченко на предматчевой пресс-конференции официальный сайт УАФ.

"Ситуация очень сложная. Есть регламент, и мы его выполняем. Мы полностью доверяем позиции французских властей, придерживаемся протоколов. Насколько я знаю, завтра игра все-таки состоится".

"Очень жаль, что не удалось привезти во Францию ​​наш лучший состав. Я очень уважаю тренера местной сборной Дидье Дешама, очень хотелось привезти сильнейших игроков. Но мы постараемся собрать всех лучших среди тех, кто есть в наличии".

"Это шанс для молодых игроков проявить себя, но в то же время в этом есть риск для нас. Повторюсь, хотелось привезти лучшую команду, чтобы показать уровень нашего футбола.

Также Андрей Шевченко рассказал о задачах сборной Украины и ходе их выполнения.

"Те задачи, которые были поставлены перед нами, мы выполняем. Главная задача, когда я принимал сборную, состояла в том, чтобы изменить качество игры, привести в команду новое поколение игроков, которое сможет играть в другой футбол. У нас были очень положительные три года. Мы удачно выступили в предыдущей Лиге наций, вышли на Евро-2020 с первого места в группе. Считаю, при этом демонстрировали достойный уровень игры. Также мы давали шанс молодым игрокам, многие из них сейчас уже в нашем основном составе".

"Для меня главный показатель — мнение болельщиков, которые благодарят нас за игру и результат. Но этот уровень надо поддерживать и иметь определенный кадровый запас. К сожалению, именно сейчас такого запаса у нас нет".

У Андрея Шевченко попросили назвать главную звезду среди футболистов сборной Франции, но он ответил несколько иначе.

"Каждого игрока этой сборной можно назвать опасным. Это очень сбалансированная команда, которая имеет замечательных футболистов на всех позициях. Главной же ее звездой я считаю тренера Дидье Дешам, я его очень уважаю за ту работу, которую он провел за последние годы".

Уже 10 октября Украине предстоит сыграть матчи Лиги наций против Германии и Испании. Возможно, в сборную будет довызван кто-то из ныне отсутствующих футболистов.

"Исходя из сложившейся ситуации, мы готовим список игроков, которые могут нас усилить. Они будут проходить тестирование. Мы должны понимать ситуацию с теми, кто уже проходил тесты, и потом решать, смогут ли они присоединиться. Планы не меняются — вылетаем в Киев на следующий день после игры", — добавил Шевченко.

Среди прочих, не будет и ключевого футболиста сборной Украины Тараса Степаненко. Тренерский штаб еще не определился с заменой ему.

"У нас достаточно игроков, есть возможность дать сыграть кому-то из тех, кто раньше не имел такого шанса. Мы еще не решили, кто выйдет на этой позиции. Рассчитываем, что тот, кто будет играть, покажет такой же уровень, как у Тараса", — отметил Андрей Николаевич.

Матч Франция – Украина начнется завтра в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.