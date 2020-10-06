Украина

Помощник главного тренера сборной Украины принял участие в тренировке команды.

Сборная Украины перед матчем с Францией потеряла Андрея Пятова, у которого обнаружили коронавирус. Вместо него вызвали Юрия Панькива, однако и у того, а также Андрея Лунина, тоже диагностировали коронавирус.

В результате, сегодня сборная Украины осталась только с одним вратарем – Георгием Бущаном. Поэтому, по информации шеф-продюсера ТК Футбол 1/2/3 Ивана Гресько, сегодня в двухсторонней тренировке команды принимал участие Александр Шовковский.

"Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того, как восстановил на пальцах правой руки порванные сухожилия в январе 2018 года. Честно говоря, и не собирался, но иногда обстоятельства заставляют!", — написал Шовковский в Инстаграме.

"Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть всегда с вами будет температура 36,6".

Матч Франция – Украина начнется 7 октября в 22:10 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.