Украина

Румынский полузащитник стал игроком "бело-синих".

Динамо во второй раз за день объявило об аренде Тудора Белуцэ у Брайтон энд Хоув Альбион. После первого объявления киевляне скрыли новость об этом со своего сайта и удалили из социальных сетей.

В Киеве Белуцэ будет играть до конца текущего сезона. Он взял себе шестой номер.

Тудор родился в городе Крайова, где и начал футбольную карьеру. В 2015 году он заключил свой первый профессиональный контракт – с Вииторулом из Констанцы. За этот клуб он сыграл 62 игры и забил два гола.

В январе 2019 года Белуцэ заключил контракт с Брайтоном на три с половиной года, но остался на правах аренды в Вииторуле. В январе 2020 года его арендовал нидерландский Ден Хааг. В 2018 году Тудор дебютировал за первую сборную Румынии и с тех пор сыграл за нее семь матчей.