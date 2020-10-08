Защитник ЛАСКа вышел на второй тайм встречи со сборной Франции.
Евгений Чеберко, УАФ
08 октября 2020, 07:50
Евгений Чеберко – уже 30-й игрок, который сыграл дебютный матч за сборную Украины в период тренерства Андрея Шевченко, которое началось в 2016 году.
Экс-защитник Зари сменил Виталия Миколенко в перерыве игры. Дебют выдался не слишком радушным для Чеберко – Украина проиграла 1:7.
Кроме Чеберко, в этом матче дебютировали также вратарь Георгий Бущан, защитники Ефим Конопля и Илья Забарный, а также вингер Александр Зубков. Все они вышли в стартовом составе.
Следующий матч сборная Украины проведет против Германии 10 октября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.