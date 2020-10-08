Украина

Хавбек рассказал о своем состоянии.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился своим состоянием после того, как ему поставили диагноз Covid-19.

"Со здоровьем все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем".

"Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю", — приводит слова Степаненко официальный сайт дончан.

Ранее начальник медицинской службы Шахтера рассказал, когда команда может приступить к тренировкам.