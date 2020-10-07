Украина

Игроки "горняков" проведут повторное тестирование на COVID-19.

Начальник медицинской службы первой команды Шахтера Артур Глущенко рассказал о ситуации в команде после обнаружения позитивных результатов теста на коронавирус.

"В понедельник мы проводили тестирование с целью определить, есть ли у нас больные, помимо выявленных в сборной. Результаты отрицательные, новых заболевших нет. А основное тестирование состоится в четверг, когда будет выдержан хотя бы минимальный инкубационный период контактных лиц нашей команды с зараженными коронавирусом игроками. По его итогам в четверг будет приниматься решение о тренировочном процессе.

В понедельник по медицинским показателям тесты Пятова и Степаненко были бы нерепрезентативными, потому что в воскресенье у них был выявлен коронавирус, причем анализ проводился дважды. В четверг они протестируются повторно.

Если новых выявленных случаев не будет, то, думаю, уже в пятницу мы приступим к тренировочному процессу", – рассказал Глущенко в интервью Shakhtar News.

Напомним, на прошлой неделе у Андрея Пятова и Тараса Степаненко обнаружили коронавирус, после чего вся команда ушла на самоизоляцию.