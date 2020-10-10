Украина

Команды сразятся в Днепре за выход в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2020/21.

ВПК-Агро и Олимпик сыграют 13 ноября в Днепре, сообщил официальный канал дончан в Телеграме. Время начала игры пока неизвестно.

Изначально команды должны были встретиться в рамках 1/16 финала Кубка Украины еще 1 октября, но тогда игра не была сыграна из-за вспышки коронавируса в составе ВПК-Агро.

В Премьер-лиге Олимпик набрал 9 очков в первых 5 турах. С этим показателем команда Романа Климовского занимает шестое место в турнирной таблице.