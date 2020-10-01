Украина

Причиной стало массовое заражение коронавирусом футболистов хозяев.

Матч 1/16 финала Кубка Украины между ВПК-Агро и Олимпиком, запланированный на четверг, 1 октября, отложен — сообщил официальный сайт Олимпика.

Такое решение было принято после многочисленных случаев заражения коронавирусом в составе хозяев.

Игроки Олимпика, прибывшие на матч, проведут вечером вместо матча тренировку, после чего вернутся в Киев.

Дальнейшая судьба поединка будет решена на очередном заседании КДК УАФ.

Ранее сообщалось о переносе матча Дженоа — Торино в Серии А по аналогичной причине.