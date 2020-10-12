Румын высказался о грядущих выступлениях за киевлян.
Тудор Белуцэ, getty images
12 октября 2020, 11:59
Полузащитник Динамо Тудор Белуцэ, контракт которого принадлежит Брайтону, поделился своими ожиданиями от выступлений за киевлян.
"Я очень счастлив, что клубам удалось договориться. Доволен быть здесь, это были непростые переговоры. Я уже не могу дождаться знакомства с будущими партнерами. Также хочу увидеть Киев и Украину".
"Очень важно, когда тренер лично заинтересован в футболисте. Луческу – это великий тренер. Счастлив,что буду работать под его руководством. Я могу у него многому научиться. Моя основная позиция – опорный полузащитник, но могу сыграть и в центре обороны. Буду делать все, чтобы как можно лучше показать себя в Динамо", – сказал Бэлуцэ Профутбол.
Ранее румынский футболист высказал уверенность в том, что переход в стан киевлян пойдет ему на пользу.