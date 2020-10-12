Украина

Румын высказался о грядущих выступлениях за киевлян.

Полузащитник Динамо Тудор Белуцэ, контракт которого принадлежит Брайтону, поделился своими ожиданиями от выступлений за киевлян.

"Я очень счастлив, что клубам удалось договориться. Доволен быть здесь, это были непростые переговоры. Я уже не могу дождаться знакомства с будущими партнерами. Также хочу увидеть Киев и Украину".

"Очень важно, когда тренер лично заинтересован в футболисте. Луческу – это великий тренер. Счастлив,что буду работать под его руководством. Я могу у него многому научиться. Моя основная позиция – опорный полузащитник, но могу сыграть и в центре обороны. Буду делать все, чтобы как можно лучше показать себя в Динамо", – сказал Бэлуцэ Профутбол.

Ранее румынский футболист высказал уверенность в том, что переход в стан киевлян пойдет ему на пользу.