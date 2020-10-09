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Полузащитник Динамо Тудор Белуцэ поделился первыми впечатлениями о новом клубе.

Новичок Динамо Тудор Белуцэ надеется, что сможет проявить себя в команде Мирчи Луческу.

"Я пережил непростой период, но теперь, надеюсь, все наладится, – цитирует Белуцэ румынское издание Sport. – Киевское Динамо — великий клуб, который борется за трофеи, играет в групповом раунде Лиги чемпионов, который тренирует такой известный наставник, как Мирча Луческу. Мне будет чему поучиться".

"Мне пока не удалось обстоятельно поговорить с Луческу, но всем известно, кто он. Постараюсь прислушиваться к каждому его совету, и тогда точно стану лучше, и как футболист и человек".

"С нетерпением жду начала группового турнира Лиги чемпионов, где нам предстоит встретиться с Ювентусом и Барселоной. Это моя мечта, и если мне доверят сыграть в таком матче, то постараюсь отдать все силы".

"Я не могу отдать преимущество Месси или Роналду, для меня они оба находятся выше всех остальных. Получить шанс выйти с ними на одно поле — это просто невероятно, но главное — помогать своей команде".

Новичок Динамо сегодня, 9 октября, сыграет в составе молодежной сборной Румынии (U-21) против команды Руслана Ротаня в отборочном матче Евро-2021, следить за ходом которого вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.