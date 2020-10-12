Украина

Остальные игроки находятся либо в сборных, либо на самоизоляции.

Шахтер возобновил тренировки. Сегодня "горняки" 80 минут занимались на базе в Святошино, сообщил официальный сайт клуба.

При этом в тренировке участвовали только двое вратарей и семеро полевых игроков. Сергей Болбат, Максим Малышев и Исмаили работают по индивидуальной программе.

Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко находятся в расположении главной сборной Украины, Анатолий Трубин – молодежной, а Манор Соломон и Давид Хочолава – в сборных Израиля и Грузии соответственно. Все остальные футболисты пребывают на самоизоляции.

Ближайший матч Шахтер проведет уже 17 октября против ПФК Львов. Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский.