Остальные игроки находятся либо в сборных, либо на самоизоляции.
ФК Шахтер
12 октября 2020, 17:48
Шахтер возобновил тренировки. Сегодня "горняки" 80 минут занимались на базе в Святошино, сообщил официальный сайт клуба.
При этом в тренировке участвовали только двое вратарей и семеро полевых игроков. Сергей Болбат, Максим Малышев и Исмаили работают по индивидуальной программе.
Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко находятся в расположении главной сборной Украины, Анатолий Трубин – молодежной, а Манор Соломон и Давид Хочолава – в сборных Израиля и Грузии соответственно. Все остальные футболисты пребывают на самоизоляции.
Ближайший матч Шахтер проведет уже 17 октября против ПФК Львов. Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский.