Украина

Полузащитник высказался о старте команды в чемпионате.

Полузащитник Олимпика Руслан Бабенко прокомментировал удачный старт команды в чемпионате Украины.

"Во многом нам повезло. Некоторые забитые нами голы – стечение обстоятельств и мастерство отдельных футболистов: то после рикошета, то Шахаб придумает гол из ничего. Если вспоминать игру с Александрией, то нельзя забывать, что соперник подошел к матчу с нами, потеряв чуть ли не весь основной состав".

"Но я ни в коем случае не хочу приуменьшить заслуги в этом нашего тренерского штаба. Мы улучшили перестроения в "низкой обороне" – очень важный компонент. Еще Климовский уделяет внимание мелким деталям в игре соперников, указывает нам на ошибки у противника, подсказывает, что можно использовать на теоретических занятиях", — сказал Бабенка официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Олимпик покинули Евгений Неплях и Павел Лукьянчук.