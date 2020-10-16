Украина

Президент Ингульца высказался о случаях заражения коронавирусом в Александрии.

Тестирование Александрии от 13 октября показало 27 случаев заражения коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, что поставило под угрозу проведение предстоящего поединка шестого тура УПЛ против Ингульца.

Президент петровского клуба Александр Поворознюк отреагировал на данную новость и завершил, что матч с Александрией состоится по заранее составленному расписанию.

"У нас тоже 8 человек болеет. Я сказал, что если некому выйти на поле — будет играть U-19, но играть мы будем согласно календарю. При любых обстоятельствах будем играть. Даже когда не будет у нас 13 игроков основного состава. Мы добавим U-19 и U-21, но все равно будем играть".

"Вчера было 8 заболевших, а сегодня уже 11. При любых раскладах, как бы там ни было, подтянем U-19, но мы выйдем на поле. Будь в соперниках Александрия или киевское Динамо. Будем играть! Не пропустим ни одной игры", — заявил Александр Поворознюк в программе Футбол NEWS.